درجات الحرارة اليوم الأحد 26/1/2020 في مصر والدول العربية

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قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الأحد 26 يناير 2020 من المتوقع أن يكون مائلا للبرودة وشديد البرودة ليلا، بشمال البلاد وأيضا الوجه البحري والقاهرة، ويصل للصعيد، ويكون معتدل نهارا بجنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا، مع وجود الشبورة المائية الكثيفة في الصباح بمعظم الأنحاء.

ومن المتوقع أن تكون الرياح معتدلة بكافة الأنحاء، وفقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، ويصل ارتفاع الموج بين مترونصف المتر لمترين، والرياح به تكون سطحية شمالية غربية، وبالبحر الأحمر تكون الرياح سطحية شمالية غربية لجنوبية، وحالة البحر معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف المتر لمترين.

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وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

في القاهرة 07 17، وشبين الكوم 08 17، وطنطا 09 16، ودمنهور 10 17، والإسكندرية 09 18، وبلطيم 10 17، ومطروح 09 16، والسلوم 08 16، وسيوة 04 18، وبورسعيد 10 17، ودمياط 10 17، والزقازيق 09 17، والإسماعيلية 07 18، والسويس 08 18، والعريش 07 15، ورفح 07 15، ورأس سدر 10 17، ونخل 02 15، ونويبع 10 20، وطابا 06 17.

وفي كاترين 00 11، والطور 10 19، وشرم الشيخ 12 20، والغردقة 10 21، ومرسى علم 11 21، والفيوم 07 18، وبنى سويف 07 18، والمنيا 06 19، وأسيوط 05 17، وسوهاج 06 18، وقنا 08 19، والأقصر 06 20، وأسوان 09 21، وأبوسمبل 09 20، والوادي الجديد 07 20، وشلاتين 14 22، وأبو رماد 14 21، وحلايب 16 19، ورأس حدربة 15 19.

أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على عدد من المدن والعواصم

في مكة المكرمة 15 29، والمدينة 05 19، والرياض 05 15، والمنامة 14 18، وأبوظبي 16 20، والدوحة 14 17، والكويت 06 18، ودمشق 00 11، وبيروت 11 16، وعمان 01 09، والقدس 03 10، وغزة 07 15، وبغداد 04 14، ومسقط 17 24، وصنعاء 04 21، والخرطوم 12 28، وطرابلس 12 20، وتونس 10 18، والجزائر 09 15، والرباط 06 16، ونواكشوط 21 30