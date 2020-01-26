مصدر مقرب من أسرة مبارك: يدرك ما حوله ولا يستطيع الكلام

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أعلن مصدر وصف نفسه بالمقرب من أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لقناة “روسيا اليوم”، أن حالة مبارك الصحية مستقرة، وهو حاليا في قسم المخ والأعصاب بعد إجراء عملية جراحية له، مشيرا إلى أنه يعي تماما ما يدور حوله، لكنه لا يستطيع الكلام، وبحسب تعليمات الأطباء من المتوقع مغادرة المستشفى وعودته للمنزل الأربعاء المقبل.

وكان علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق، كتب في تدوينة له على موقع التدوينات المصغر “تويتر”، أن والده في حالة مستقرة بعد إجراء عملية جراحية.

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ودخل مبارك المستشفى يوم الثلاثاء الماضي، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، وحجزه في قسم الأورام، وأجرى عملية استئصال ورم من المعدة.