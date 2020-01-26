نصائح من وزارة الصحة للمواطنين لتجنب الإصابة بـ”كورونا”

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قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن هناك عدد من التعليمات والإرشادات يجب اتباعها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين وتسبب في وفاة العشرات وإصابة الآلاف حتى الآن.

ونصح رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، في بيان له بضرورة طهي الطعام جيدا، وتجنب الأنشطة التي تتم خارج المنزل ولا تكون ضرورية، والاهتمام بالنظافة الشخصية، والابتعاد قدر الإمكان عن المصابين بأمراض الجهاز التنفسي.

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وذكر البيان، أن المسافرين للدول التي ظهر بها المرض، عليهم تجنب الاتصال المباشر مع أشخاص يعانون من أمراض تنفسية، والتأكد من غسل وتعقيم اليدين جيدا وباستمرار، وضرورة تجنب الاتصال أو لمس الحيوانات النافقة، وتغطية الفم عند السعال.

وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن وزارة الصحة وزعت العديد من المنشورات للتوعية بفيروس كورونا الجديد، وتوفير المستلومات المعملية، ومخزون استراتيجي من الأدوية الخاصة بالجهاز التنفسي لعلاج الحالات الحرجة في المستشفيات.