ضعف المياه في فيصل والهرم والمريوطية

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قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، في بيان لها، إن اليوم الأحد، الموافق 26 يناير 2020، ستشهد عدة مناطق ضعفا في المياه بسبب كسر مفاجئ بأحد الخطوط.

وأوضح البيان، أن خط مياه شرب قطر 1000مم، شهد كسرا مفاجئا، وهو الممتد من منطقة الخلايفة والمتجه إلى خزان نادي الرماية.، وذكرت الشركة أن الكسر سيؤدي لضعف المياه اليوم الأحد، في مناطق الهرم وفيصل والمريوطية.

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وتابعت الشركة في بيانها، أنه سيتم الدفع بسيارات بها مياه صالحة للشرب، تجوب المناطق التي تشهد ثأثرا بضعف المياه، حتى يتم إصلاح الكسر المفاجئ في أسرع وقت، وعودة المياه لشدتها الطبيعية مجددا.