الأرصاد: طقس مستقر حتى الأربعاء وأمطار خفيفة

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أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع الاستقرار في حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل، وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة لن تؤثر على الأنشطة أو الحياة اليومية، وتكون تلك الأمطار على السواحل الشمالية.

وأضاف مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار غدا الاثنين، مع استمرار الاستقرار بحالة الطقس حتى يوم الأربعاء المقبل، مع وجود شبورة مائية كثيفة في الصباح، خاصة بالطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

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وأوضح “شاهين”، أن الشبورة الكثيفة تظهر في الصباح الباكر، وتتلاشى مع حلول الساعة التاسعة صباحا، مع برودة الطقس في ساعات النهار، وانخفاض درجات الحرارة ليلا، ويصل الفرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى لـ10 درجات، ونصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية والثقيلة، لتجنب الإصابة بنزلات البرد.