“سوزوكي ألتو” VS “زوتي Z100”.. مواصفات أرخص سيارتين في مصر

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تعتبر “سوزوكي ألتو” و”زوتي Z100″ أرخص السيارات في السوق المصري، حيث بلغ سعر ألتو 2020، 130 ألف جنيه بينما بلغ سعر “زوتي Z100” في 2020، 120ألف جنيه، حسبما ذكر الوكلاء الرسميين للسيارات، ويرصد التقرير التالي مميزات السيارتان:

تتميز السيارة “زوتي Z100” الجديدة (خماسية الأبواب) بمحرك “TNN3G10K” ثلاثي السلندرات سعة 1 لتر بقوة 75 حصان عند 6200 لفة في الدقيقة يرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، كما أنها تستهلك نحو 5.3 لتر وقود خلال 100 كيلو متر، بينما يبلغ طول السيارة 3.599 مم وعرضها 1620 مم وارتفاعها 1476 مم.

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بينما تعتمد “سوزوكي ألتو” على موتور 3 أسطوانات سعته 800 سي سي وقوته 47 حصانًا، ويشغل بنظام الحقن الإلكتروني والجر الأمامي ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وتستهلك نحو 3 لترات لكل 100 كيلومتر، لتكون الخيار الاقتصادي الأمثل في السيارات، ويبلغ طولها حوالي 3.4 مترا وعرضها 1.49 مترا وارتفاعها 1.47 مترا، كما أنها تمتاز بمساحة تخزين خلفية “شنطة” تصل إلى 180 لترًا مكعبًا.

وتتواجد السيارة “ألتو” في نسختها المتطورة بإعدادات أمانبينها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وإنذار لربط حزام الأمان، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وقفل أمان خلفي.

وبالنسبة للفرامل تتميز “زوتي Z100” بنظام فرامل ABS الحساسة التي تعمل إلكترونيا، كما أنها مانعة للانزلاق، إلى جانب إضافة وسائد هوائية أمامية وحساسات ركن خلفية وفوانيس شبورة أمامية وخلفية وإنذار في حالة عدم ربط حزام الأمان.

وزودت “سزوكي ألتو ” بعدد من وسائل الراحة والرفاهية بينها التكيف اليدوي وراديو ومشغل أقراص مدمجة متصلة بسماعات أمامية، ومساند رأس أمامية وخلفية، وكمبيوتر رحلات وأماكن تخزين بالأبواب الأمامية.

كما أن “زوتي z100” تتميز بوجود راديو وMB3 وفرش قطيفة من لونين ولوحة قيادة بلونين مختلفين مع تطعيمات فضية، وإمكانية طي المقاعد الخلفية وعداد رقمي لتوضيح معدل استهلاك الوقود وحامل أكواب، وتكييف يدوي وزجاج كهربائي أمامي وخلفي.