“الصحة” تنشر نصائح للمواطنين لمحاربة “كورونا” الجديد

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أعلنت وزارة الصحة والسكان متمثلة في قطاع الطب الوقائي، نصائح لمجابهة فيروس كورونا القاتل حال وصوله إلى مصر، جاء ذلك بعد وفاة نخو 56 حالة إلى جانب إصابة نحو 1400 حالة حتى الآن، بالفيروس القاتل الذي تتشابه أعراضه مع الالتهاب الرؤوي، وبدأ في مدينة ووهان الصينية وانتقل إلى 11 دولة حول العالم.

وذكرت وزارة الصحة في بيان عنها، أنه حرصا على أمن وسلامة صحة المواطنين وللحد من انتشار ذلك الفيروس يجب اتباع نصائح الأمان وبينها:

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– ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والتجمعات وخلال التواجد خارج المنزل، خاصة خلال الحج والعمرة.

– على المواطنين الحفاظ على نظافتهم الشخصية.

– يجب الحفاظ على نظافة الأسطح والأرضيات باستمرار.

– ضرورة استخدام المناديل عند العطس أو السعال ووضعها في سلة المهملات.

– غسل الأيدي جيدًا بالماء والصابون قبل الأكل وبعده خاصة بعد السعال والعطس.

– ضرورة تجنب تلامس العين والفم والأنف واليد، لمنع انقال الفيروس بعد ملامستها للأسطح الملوثة.

– اتخاذ قسط كافي من النوم.

– طهي الطعام جيدًا والمحافظة على التوازن الغذائي والنشاط البدني.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إن فيروسات كورونا فصيلة واسعة الانتشار معروفة بأنها تسبب أمراضا تتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى الاعتلالات الأشد وطأة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (السارس)، موضحة أن الفيروس الجديد هو سلالة جديدة من فيروس كورونا لم تُكشف إصابة البشر بها سابقا، وقد يكون انتقل من قطط الزباد إلى البشر في الصين عام 2002، فيما انتقل فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (Mers) من الإبل إلى البشر في المملكة العربية السعودية في عام 2012. وهناك العديد من سلالات فيروس كورونا الأخرى المعروفة التي تسري بين الحيوانات دون أن تنتقل العدوى منها إلى البشر حتى الآن. ومن المرجح أن يتم الكشف عن سلالات جديدة من الفيروس مع تحسّن وسائل الترصد حول العالم.

وذكرت أن أعراض الفيروس الأكثر شيوعا هي الأعراض التنفسية والسعال والحمى وضيق النفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأشد وطأة، قد تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي وحتى الوفاة.