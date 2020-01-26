مرتضى منصور يؤكد نيته في الترشح لمنصب نقيب المحامين

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أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وعضو مجلس النواب المصري أنه لديه النية من أجل الترشح في الفترة القادمة لشغل منصب نقيب المحامين للدفاع عن حقوق المواطنين البسطاء.

وأوضح مرتضى منصور خلال حديثه مع عدد من النواب اليوم الأحد أنه سوف يترشح لشغل منصب نقيب المحامين من أجل الحفاظ على كرامة المهنة في مصر، على أن يقوم بتقديم كافة الأوراق اللازمة في يوم الخميس القادم.

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وشدد في الوقت ذاته على أن هدفه الرئيسي من ذلك الترشح هو خدمة كل محامي في مصر بشكل عام مثلما خدم أبناء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، مشيراً إلى أنه لن يكون مرشحاً زملكاوياً وإنما مرشحاً لكل مصري.

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