القضاء الإداري يقضي بدفع تعويضاً بقيمة 100 ألف جنيه لمواطن تم سرقة محتويات سيارته

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أصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة اليوم الأحد قراراً يُفيد بدفع تعويض وصلت قيمته إلى مبلغ 100 ألف جنيه مصري إلى أحد المواطنين، بعدما تم سرقة كل المحتويات داخل سيارته بسبب قوات الشرطة.

وأكدت محكمة القضاء الإداري أن أحد المواطنين تقدم بدعوى من أجل الحصول على تعويض مادي من الدولة، بسبب قيام قوات الشرطة في مدينة نصر بإيقاف سيارته بعد الاشتباه به ثم استيقافه حتى تم التعرف على هويته في نهاية المطاف.

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وتم التعرف على هويته بعد فوات الأوان، حيث تعرضت المحتويات داخل سيارة ذلك المواطن إلى السرقة بالكامل، مما كان سبباً في تعرض المواطن إلى أضرار نفسية ومادية بليغة، وبناءً على ذلك طالبت المحكمة الجهة الإدارية بسرعة دفع مبلغ التعويض للمواطن.

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