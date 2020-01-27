“الحجر الصحي” تكشف تفاصيل إجراءات مصر الاحترازية

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أوضح مصدر طبي في الحجر الصحي، أن مصر اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية من أجل مواجهة أي احتمالات لدخول فيروس كورونا، مشيرا إلأى أن أي طائرة أو مركبة يتم التأكد من سلامتها وخلوها من الفيروسات وخضوعها للتطهير وتسلم العبوات الفارغة للمادة المستخدمة في التطهير، إلى جانب التأكد من الحالة الصحية للمسافرين إلى الصين بشكل مباشر أو غير مباشر كون المصدر الأساسي للأزمة.

وأضاف أننا نقيس درجات حرارة الركاب القادمين ونسجل لهم كروت متابعة لمدة 14 يومًا، ويرسل للمديرية التابع لها محل إقامته لمتابعته، مضيفا أنه حال ارتفاع درجة حرارته يتم احتجازه في الحجر الصحي وفي حالة الاشتباه في وجود عدوى نرسله لمستشفى العباسية من خلال الإسعاف.

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وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أجرت زيارة تفقدية بمرافقة الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى الحجر الصحي في مطار القاهرة الدولي، من أجل متابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (ncov- 2019).

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