عزل 4 ركاب في مطار القاهرة الدولي وإرسالهم لـ”الحجر الصحي”

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أعلنت سلطات الحجر الصحي في مطار القاهرة الدولي، اليوم، عزل 4 ركاب فور وصولهم قادمين من الخرطوم، وذلك لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء.

وأوضحت سلطات العزل، في بيان عنها، أنها فوجئت خلال إنهاء اجراءات وصول الطائرات القادمة من الخرطوم، بعدم حمل 4 ركاب من أعمار وجنسيات مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوي، ما استدعى حجزهم في الحجر الطبي، بأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي في مطار القاهرة الدولي، وإرسالهم إلى بمستشفى حميات العباسية، من أجل توقيع كامل الكشف الطبي عليهم والتأكد من خلوهم من أي عدوى.

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