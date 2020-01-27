محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 90.34%

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أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول يناير 2020، بنسبة نجاح تتجاوز 90%، جاء ذلك بتواجد الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ عددهم نحو 53 ألفًا و782 طالبًا، وتغيب بينهم 305 طلاب، وحضر 53 ألفًا و477 طالبًا، وتجاوز الامتحان 48 ألفًا و309 طلاب، بنسبة نجاح 90.34%، أما الإعدادية المهنية فتقدم لامتحاناتها 1078 طالبًا، تغيب منهم 126طالبًا، وحضر 952 طالبًا، ونجح منهم 937 طالبًا، بنسبة نجاح 98.42%.

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وتابع أنه بحسب نسبة النجاح في المحافظة يأتي مركز بيلا في كفر الشيخ في المرتبة الأولى وتتبعها إدارة قلين وسيدي غازي، وفوه، وشرق كفر الشيخ، وسيدي سالم، وبلطيم، والحامول، ودسوق، وبرج البرلس، ومطوبس، وغرب كفر الشيخ، والرياض.