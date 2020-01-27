تصادم قطار على طريق “الأقصر – قنا” مع سيارة ربع نقل “دون إصابات”

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شهد ت قرية الفاو بحري التابعة لمركز دشنا شمال قنا، حادث تصادم قطار مع سيارة ربع نقل، دون وقوع خسائر بشرية، وبدأت الواقعة بعد استقبال اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، إخطار بشأن تصادم القطار 745 القادم من الأقصر إلى نجع حمادي مع سيارة 47541 نقل قنا، في مزلقان “غير شرعي”.

وقالت التحريات الأولية، برئاسة العميد شريف الصبيح، نائب مأمور مركز شرطة دشنا، إن (مصطفى محمد أحمد السباعي – 25 عاما) سائق السيارة، تعطلت به السيارة على القضبان خلال مروره من مزلقان “غير شرعي”، بالتزامن مع توقيت مرور القطار، فقفز السائق من السيارة، وأصيب بحالة إغماء، على شريط السكة الحديد في قرية الكوم بالقرب من كوبري لاظ بقرية فاو بحري، قبيل مرور القطار، ما أدى إلى اصطدام القطار بها، دون وقوع إصابات.

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وأكدت الشرطة التحفظ على السيارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.