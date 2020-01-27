سانت كاتريتن وأكتوبر والفيوم “الأشد بردا”.. “الأرصاد” تعلن موعد انتهاء موجة البرد

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قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المقرر انكسار موجة البرودة الشديدة التي تضرب البلاد، نهاية الأسبوع المقبل، محذرا من الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية.

وأضاف شاهين، في تصريحات صحفية، أنه من المحتمل سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد، وسط اضطراب نسبي في حركة الملاحة في البحر الأحمر، موضحا أن مدينة سانت كاترين ومدينة نخل الأشد بردا في مصر وتتبعهما شمال الصعيد بداية من أكتوبر والفيوم وبني سويف.

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