شروط ومستندات وأماكن التطوع في الجيش المصري 2020

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أعلنت القوات المسلحة المصرية، فتح باب التطوع في الجيش المصرين جاء ذلك بعد تصديق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، على قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة، على أن تبدأ صرف ملفات التطوع في مناطق التجنيد، الخميس الموافق 27 فبراير 2020، وتتوفر الملفات في مناطق التجنيد والتعبئة.

وذكرت القوات المسلحة، في بيان عنها، أنه يجب استيفاء واستكمال المستندات اعتبارا من السبت 1 فبراير 2020 حتى يوم الخميس 5 مارس 2020، للانضمام إلى دفعة جديدة من المتطوعين لصفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء (قصاصى الأثر) لصالح قوات حرس الحدود، على أن يتم صرف وتقديم ملفات التطوع لصالح قوات حرس الحدود في مكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان ومقرها محافظة أسوان خلف الاستاد الرياضى، وذلك اعتبارا من الإثنين وحتى الخميس الموافق 27 فبراير 2020، على أن يتم قبول الملفات بعد استيفاء واستكمال المستندات اعتبارا من يوم السبت الموافق 1 فبراير 2020، وحتى الخميس الموافق 5 مارس 2020.

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وخصصت إدارة التجنيد والتعبئة، عدة أماكن لصرف الملفات بينها مجمع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد والتعبئة في حلمية الزيتون، وفي مناطق التجنيد والتعبئة في (الإسكندرية والقاهرة والجيزة وأسيوط والزقازيق وطنطا وقنا والمنيا والمنصورة) وعدة أقسام التجنيد والتعبئة بالمحافظات غير المتواجد بها مناطق تجنيد وتعئبة.

وأوضحت أنه يشترط على المتقدم للتطوع في الجيش المصري، أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين مصريين، وليس عن طريق التجنس، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج، ولن يسمح له بالزواج إلا بعد انتهاء فترة التدريب المقررة بنجاح، وألا يقل سن المتطوع عن 15 عاما ولا يزيد عن 25 عاما وبالنسبة للأدلاء “قصاصي الأثر”، ألا يقل سن المتطوع عن 17 عاما ولا يزيد عن 25 عاما عند الإلتحاق في الثاني والعشرين من أغسطس المقبل، وموافقة ولى الأمر لمن هو أقل من 18 عاما، إلى جانب أن يكون لائقا طبيا، ويجتاز جميع الإختبارات المحددة للقبول، وألا يقل الطول عن 165 سم، وألا يقل الحد الأدنى للقبول عن 60% من مجموع الدرجات، كما لا يسمح بقبول المتطوعين اللذين سبق رفدهم من إحدى المنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لأى سبب من الأسباب.

وذكرت أن المستندات المطلوبة للتطوع في الجيش هي صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختوم، ومستخرج رسمى معتمد ومختوم، وأن يقدم الأصل عند الالتحاق، وشهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار، وصورة بطاقة الرقم القومى فى حالة بلوغ الشاب 16 سنة، وصورة الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد، وصحيفة الحالة الجنائية وصورة منها، و8 صورة فوتوغرافية حديثة 4x 6 ألوان، وصورة بطاقة الرقم القومى للوالد والولدة أو ولى الأمر، وبيان القيد العائلي للوالد مميكن حديث الإصدار وصورة منه.

وأكدت أنه يتم قبول الملفات بعد استيفاء واستكمال المستندات، اعتبارًا من السبت الموافق الأول من فبراير المقبل وحتى يوم الخميس الموافق الخامس من مارس المقبل، كما أعلنت إدارة التجنيد والتعبئة إدخال نظام الاستعلام الصوتي لخدمة المواطنين على الأرقام التالية: إدارة التجنيد والتعبئة ومنطقة القاهرة والجيزة 26351195 / 02 – 26339581/02.