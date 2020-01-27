“يصل للإسكندرية وقليوب”.. “النقل” تعلن عن مد شبكة المترو

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أعلنت وزارة النقل متمثلة في الهيئة القومية للأنفاق، مد شبكات خطوط مترو القاهرة الكبرى، من أجل حل الأزمات المرورية وتوفير وسيلة نقل آمنة وسريعة للمواطنين، من أجل تلبية احتياجات النقل في 2050، وتنفيذ 6 خطوط وإقامة 5 محطات تبادلية مع استمرار تطوير المنظومة خلال تطور الخطين الأول والثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وذكرت الهيئة، أنه من المقرر إنشاء الخط الرابع (حي الأشجار – الرحاب)، كونه أفضل الوسائل لربط مدينة 6 أكتوبر بوسط العاصمة وأطرافها الأخرى، وربطها بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية في الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة، ومن المقرر إقامة الخط على مرحلتين، الأولى يبلغ طولها 19 كم وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من المحطة التبادلية “حدائق الأشجار” على حدود مدينة 6 أكتوبر ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولًا إلى محطة عمرو بن العاص نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر

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وأضافت أن المرحلة الثانية يبلغ طولها 23 كم وتشتمل على 20 محطة وتبدأ من محطة عمرو بن العاص ليصل إلى منطقة الورشة شرق الطريق الدائري – وشمال مصر السويس الصحراوي، ويحقق الخط الرابع تبادل الخدمة مع الخط الأول في محطة الملك الصالح ومع الخط الثاني في محطة الجيزة.

وأوضحت أنه من المقرر إنشاء الخط الخامس (مدينة نصر- الساحل)، لربط خطوط شبكه مترو أنفاق القاهرة الكبرى حيث يتبادل الخدمة مع جميع الخطوط، ويبدأ من منطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر ثم شارع الدكتور حسن الشريف بمنطقة الحي الثامن بمدينة نصر وشارع مصطفى النحاس يليه شارع حسن المأمون ثم النادي الأهلي وأسفل طريق النصر حتى يتقاطع مع شارع النزهة ويستمر أسفله حتى كوبري النزهة ثم ميدان الجلاء وشارع أبوبكر الصديق ليتقاطع مـع الخط الثالث في محطة هارون ثم أسفل شارع أبوبكر الصديق بمصر الجديدة.

وأضافت أن الخط يقطع أسفل شارع جسر السويس ليتقاطع مع ميدان ابن الحكم ويستمر ليتقاطع مع الخط الأول للمترو في محطة حلمية الزيتون ويستمر حتى ميدان المطرية ثم يتجه إلى شارع الأميرية ليتقاطع مع الخط السادس في ميدان السواح ثم شارع مجمع المصانع ويعبر أسفل السكة الحديد إلى شارع أحمد حلمي ثم يتجه إلى ميدان المماليك أسفل كوبري منشأة الجمل ثم شارع معمل الألبان ويستمر حتى ميدان الخلفاوي ليتقاطع مع الخط الثاني في محطة الخلفاوي وشارع جسر البحر مرورًا بكوبري الساحل حتى منطقة الساحل نهاية هذا الخط بطول حوالي 24 كم وعدد 17 محطة.

ومن المقرر طرح أعمال التنفيذ عقب الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى ومدة التنفيذ 6 سنوات، وتلقت الهيئة عروًاض من أكثر من جهة ( كورية – صينية – إيطالية) لتنفيذ دراسات هذا الخط وجاري المفاضلة بينها.

وذكرت أن الخط السادس (الخصوص – المعادي الجديدة)، سوف ينشأ خط موازي للخط الأول لتخفيف الضغط عليه وتغطية الخدمة لأماكن مكتظة بالسكان لا تخدمها أي من خطوط المترو الحالية وطبقًا لدراسات المكتب الاستشاري “سيسترا” فإن الخط السادس يبدأ من منطقة الخصوص عند مخرج 18 من الطريق الدائري ويستمر بمحازاة ترعة الإسماعيلية حتى منطقة شرق شبرا الخيمة ثم يستمر حتى ميدان السواح (التقاطع مع الخط الخامس) ثم أعلى شارع بورسعيد حتى منطقة غمرة (التقاطع مع الخط الأول) ثم باب الشعرية (التقاطع مع الخط الثالث)، ثم ميدان السيدة زينب فحديقة الفسطاط ليتقاطع مع الخط الرابع ويستمر إلى منطقة المعادي الجديدة بجوار منطقة القمر الصناعي نهاية هذا الخط، ويبلغ طول الخط حوالي 30 كم وتبلغ عدد محطاته 24 محطة الجزء الأول من منطقة الخصوص وحتى غمرة بطول 13.3 كم على جسر علوي نتيجة وجود نفق الصرف الصحي الرئيسي في محافظة القاهرة.

ومن المقرر أن تجري دراسة جدوى وإعداد مستندات الطرح للخط من خلال شركة بومباردية الكندية حاليًا بإعداد دراسات النقل والجدوى لتنفيذ المشروع بنظام التصميم -التوريد والبناء والتمويل EPC+F وإعداد مستندات الطرح، وقدمت الشركة عروضًا لتمويل المشروع وجاري دراستها من الهيئة لاختيار أفضلها.

وأضافت أنه من المقرر مد مسار الخط الثاني لمدينة قليوب، يشمل مد الخط الثاني من محطة شبرا إلى مدينة قليوب مسافة قدرها 7.8كم ومن المقرر يشتمل على 4 أو 5 محطات من محطة شبرا الخيمة جھه الشرق موازيًا لخطوط السكة الحديد الحالية حتى شمال قليوب بحيث يكون المسار داخل حرم أملاك السكة الحديد لتقليل أعمال نزع الملكية مع إنشاء محطة تبادلية بقليوب لتبادل الخدمة مع السيارات القادمة من محافظات الوجه البحري إلى داخل القاھرة الكبرى.

وبخصوص إقامة مترو الإسكندرية، قالت إنه سوف يمتد هذا الخط من أبوقير شرقًا حتى الكيلو 21 العامرية غربًا مارًا بوسط المدينة بطول إجمالي يصل لـ43 كم على أن يعتمد الخط على مسار خط سكة حديد أبوقير الحالي في المسافة من أبوقير إلى محطة مصر بطول حوالي 22 كم يمكن تنفيذه على ثلاث مراحل على النحو التالي، على أن تقام المرحلة الأولى وتمتد في المسافة من محطة سكة حديد أبوقير حتى محطة مصر، والمرحلة الثانية وتمتد في المسافة من محطة مصر حتى محطة المكس، والمرحلة الثالثة وتمتد في المسافة من محطة المكس حتى الكيلو 21 طريق الإسكندرية مطروح، وجاري الإعداد بواسطة محافظة الإسكندرية لتحديث هذه الدراسة نظرًا لمرور أكثر من 10 أعوام على إعدادها، وذلك تمهيدًا للبدء في إجراءات طرح المشروع.