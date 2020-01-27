بالفيديو.. أب يحتضن ابنته ويلقي بنفسه أسفل عجلات القطار لإنقاذها بالاسماعيلية

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مشهد مرعب راقبه المتواجدين بمحطة السكة الحديد بالإسماعيلية بعد سقوط فتاة أغشي عليها بعد ان سمعت صوت قطار قادم من بعيد بجوار شريط القطار، ولم يجد الأب أمامه فرصة لإنقاذ ابنته سوى أن يلقى عنها أذى قد يلحق بها، فقفز واحتضنها، ليمر القطار من فوقهما.

واعتلت صرخات المتواجدين على الأرصفة مرددين يا رب يا رب، وقلوبهم مرتجفة من هول الموقف، هكذا كان المشهد في محطة السكة الحديد في الإسماعيلية، والذي راقبه المتواجدون في القطار والمحطة، وسط حالة من الخوف والرعب الشديد التي أربكت الجميع.

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وحسب شهود العيان، فإن الأب خرج وابنته بعد مرور القطار دون أذي، وخرجا بخير، وهو ما أثار دهشة المتواجدين بالمحطة.