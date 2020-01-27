حادث تصادم في جنوب سيناء يؤدي إلى وفاة 7 أشخاص

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شهد الطريق الدولي في محافظة جنوب سيناء اليوم الإثنين حادثاً مروعاً للغاية، إثر تصادم سيارتين على الطريق بعد منطقة سهل القاع تجاه مفارق سانت كاترين، مما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات وأيضاً الوفيات.

وأكد اللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء أنه قد وصله بلاغاً يُفيد بوقوع تلك الحادثة المروعة، بسبب اصطدام سيارة ملاكي مع سيارة أخرى نصف نقل، وبالتالي سارعت قوات الشرطة والإسعاف من أجل التوجه إلى مكان الحادث.

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وأوضحت الأجهزة المعنية أن ذلك الحادث قد أسفر عن إصابة 7 أشخاص، فيما تعرض 3 أشخاص إلى إصابات بليغة وبالتالي تم نقلهم إلى مستشفى طور سيناء العام، على أن تبدأ النيابة العامة في إجراءات التحقيق في الواقعة.

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