جامعة الأزهر تنفي وصول حكم من القضاء الإداري من أجل حظر النقاب في الجامعات المصرية

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نفت جامعة الأزهر تماماً كل الأنباء التي وردت عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، وذلك بخصوص قرار محكمة القضاء الإداري الذي يُفيد بحظر النقاب لجميع السيدات في مختلف الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين أن الجامعة لم تتلقى حتى هذه اللحظة أي إخطار رسمي على الإطلاق من طرف مجلس الدولة من أجل تأييد حكم القضاء الإداري الذي ينص على حظر النقاب في الجامعات المصرية.

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وأشار أيضاً إلى أن جامعة الأزهر سوف تُطبق الحكم في حالة وصول إخطار من مجلس الدولة في الفترة القادمة، على أن يتم تطبيق الأمر نفسه في مختلف الجامعات الأخرى.

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