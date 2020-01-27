رئيس البرلمان يُهاجم الحكومة بسبب الرؤية الخاطئة في إعداد تشريعات القوانين

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حرص علي عبد العال رئيس البرلمان المصري على مهاجمة الحكومة المصرية بقوة اليوم الإثنين، بسبب الرؤية الخاطئة التي تعتمدها الأخيرة فيما يتعلق بتشريعات القوانين التي يتم إرسالها إلى مجلس النواب.

وأكد الدكتور علي عبد العال خلال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين أنه لا يعلم تماماً من هي الجهة المسؤولة في الحكومة عن تشريع القوانين، نظراً إلى الطريقة الخاطئة التي يتم بها صياغة هذه القوانين.

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وأشار أيضاً إلى أن مشروع قانون هيئة السكة الحديد على سبيل المثال قامت الحكومة بتعديل ذلك المشروع ومن ثم إرساله إلى البرلمان من 3 مواد، إلا أن مجلس النواب يرى أنه من الأفضل أن يكون مشروع ذلك القانون من مادة واحدة فقط لا غير حتى يتم صياغته بشكل دقيق في نهاية المطاف.

وشدد علي عبد العال في حديثه ساخراً: “مش عارف مين الفقيه اللي بيقول اعملوا كده، ولما نتكلم ناس بتزعل، مش هتكلم أنا، لكن لابد أن نعلم كيف نُشرع ليس بهذه الطريقة”.

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