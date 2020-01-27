وزارة الصحة تنفي وجود حالة مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ

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نفت وزارة الصحة تماماً كل الأنباء التي تم تداولها في الساعات الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص تواجد حالة مصابة بفيروس كورونا القاتل في إحدى المستشفيات حالياً في محافظة كفر الشيخ.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام وكيلة وزارة الصحة في محافظة كفر الشيخ في بيان رسمي أن كل هذه الأخبار حول تواجد حالة مصابة بفيروس كورونا في محافظة كفر الشيخ، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشارت أيضاً إلى أن الوزارة لم تتلقى أي إخطاراً على الإطلاق من طرف أي مستشفى بوجود أي حالة مصابة بذلك الفيروس القاتل في كافة أرجاء محافظة كفر الشيخ حتى هذه اللحظة.

وشددت سوسن في حديثها على أن جميع المستشفيات سواء في محافظة كفر الشيخ أو في مصر بشكل عام مستعدة بدرجة كبيرة من أجل استقبال أي حالة مصابة إن وجدت، مؤكدة في الوقت ذاته أن وزارة الصحة كانت حريصة على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية من أجل ضمان عدم تفشي العدوى وخصوصاً في المطارات المختلفة في ظل قدوم الفيروس من الصين وانتشاره في عدة دول أخرى.

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