شاهد عيان على واقعة قطار الإسماعيلية يؤكد “الشرطة كانت ترغب في تحرير محضر للأب وابنته”

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حرص محمد أشرف أحد شهود العيان ومصور فيديو احتضان أب لابنته من أجل حمايتها من الدهس تحت عجلات قطار الإسماعيلية على الكشف عن مفاجأة مدوية للشارع المصري بأكمله.

وأكد محمد أشرف خلال تصريحات صحفية له أن قوات الشرطة في محطة القطار في محافظة الإسماعيلية كانت ترغب في تحرير محضر للأب وابنته بعد عبور القطار وعدم إصابة كلاً منهما في الواقعة.

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وأشار أيضاً إلى أن كل الركاب الذين تواجدوا في محطة القطار كانوا حريصين على التدخل من أجل إقناع قوات الشرطة بعدم تحرير ذلك المحضر، وأيضاً السماح للأب وابنته بالذهاب إلى منزلهم بعد خروجهم بسلام من حادث قد يؤدي إلى حتفهم تحت عجلات القطار.

وشدد محمد أشرف في حديثه على أن البنت التي سقطت تحت عجلات القطار كانت تحاول أن تعبر الرصيف مثلما يفعل الناس جميعاً، إلا أنها شعرت بالرعب بسبب صوت قطار البضائع مما جعلها تسقط وتفقد الوعي، وبالتالي قام والدها باحتضانها خوفاً من أن يُصيبها القطار المار بأي ضرر على الإطلاق.

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