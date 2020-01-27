خسائر بالملايين لشركات السياحة المصرية بسبب فيروس كورونا !

Advertisements

تعرضت العديد من شركات السياحة المصرية إلى خسائر لا حصر لها في الأيام القليلة الماضية، بسبب فيروس كورونا المنتشر في الصين والذي دفع الحكومة الصينية إلى منع سفر المواطنين سواء إلى مصر أو أي بلد آخر في العالم من أجل ضمان عدم تفشي العدوى في العالم بأكمله.

وأكد محمد فتحي عضو لجنة الترويج للسياحة الثقافية أن أكثر من 24 شركة سياحة مصرية قد تعرضت إلى خسائر كبيرة بسبب فيروس كورونا، نظراً لكون هذه الشركات كانت تعمل دائماً على السوق الصيني الذي كان من المتوقع أن يأتي منه أكثر من 150 ألف زائر إلى مصر خلال العام الجاري 2020.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن خسائر الشركات قد وصلت إلى حوالي 15 مليون دولار، بعدما ألغت الحكومة الصينية كافة الرحلات سواء المتجهة إلى مصر أو إلى أي بلد آخر من أجل احتواء الفيروس المعدي.

وشدد محمد فتحي في حديثه على ضرورة منع أي سائح صيني متواجد في مصر حالياً من العودة إلى الصين في الفترة القادمة، حتى لا يتسبب في نقل المرض من هناك في حين عاد مرة أخرى إلى مصر في المستقبل القريب.

يُذكر أن فيروس كورونا قد انتشر بشكل موسع في دولة الصين، إلا أن انتشار الفيروس قد ضرب حتى الآن أكثر من 12 دولة أخرى حول العالم بسبب حركة السفر بين الدول المختلفة.

إقرأ أيضاً: شاهد عيان على واقعة قطار الإسماعيلية يؤكد “الشرطة كانت ترغب في تحرير محضر للأب وابنته”