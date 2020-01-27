هيئة السكة الحديد تُطالب بتفريغ الكاميرات لمعرفة حقيقة واقعة قطار الإسماعيلية

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طالبت هيئة السكة الحديد بضرورة تفريغ الكاميرات الخاصة في محطة القطار في محافظة الإسماعيلية، من أجل الكشف عن الحقيقة الكاملة وراء واقعة احتضان أب لابنته من أجل حمايتها من الدهس تحت عجلات إحدى القطارات المارة في المحطة.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد أنه طلب من المهندس أشرف العجوز رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بسرعة تفريغ الكاميرات، من أجل معرفة جميع ملابسات الواقعة منذ البداية وحتى النهاية.

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يُذكر أن أحد شهود العيان وتحديداً محمد أشرف مصور الفيديو قد أوضح في تصريحات سابقة أن قوات الشرطة كانت ترغب في تحرير محضر للأب وابنته بعد نهاية الواقعة، إلا أن تدخل الركاب في المحطة حال دون ذلك نظراً إلى الحالة النفسية السيئة التي كان يوجد فيها الأب وابنته.

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