مصرع طفلين بسبب “دفاية” في المقطم

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أصدرت نيابة المقطم، تصريحا بدفن جثماني طفلين لقيا مصرعهما خلال اندلاع النيران داخل شقتهما في دائرة القسم، ما أسفر عن إصابتهما باختناق وحروق متفرقة جراء حدوث ماس كهربي داخل دفاية.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا من الأهالي بشأن نشوب حريق داخل شقة سكنية في المقطم، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من أخماد النيران قبل امتدادها للشقق المجاورة، وتبين مصرع الطفلين وإصابة شقيقهما الثالث، بسبب اندلاع ماس كهربائي داخل مدفأة، ما تسبب في نشوب الحريق، ولا توجد أي شبهة جنائية، وأمرت النيابة بنقل جثامين المتوفين والمصاب للمستشفى، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتستكمل النيابة التحقيقات.

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