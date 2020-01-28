“دافئ نهارا وشديد البرودة ليلا.. “الأرصاد” توضح حالة الطقس اليوم

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وشديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد، محذرة من نزول الشبورة المائية صباحًا على معظم الأنحاء وقد تكون كثيفة في مناطق المسطحات المائية والزراعية، على أن تكون الرياح معتدلة على كافة الأنحاء.

وقالت الأرصاد، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مشيرة إلى أن ارتفاع الموج في البحرين يتراوح بين متر ونصف ومترين والرياح على البحر المتوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 09 19

شبين الكوم 09 18

طنطا 10 17

دمنهور 10 17

الإسكندرية 11 18

بلطيم 11 18

مطروح 10 17

السلوم 07 17

سيوة 05 18

بورسعيد 12 18

دمياط 11 17

الزقازيق 09 19

الاسماعيلية 10 20

السويس 11 19

العريش 09 18

رفح 08 17

رأس سدر 10 18

نخل 01 18

نويبع 13 21

طابا 08 19

كاترين 00 13

الطور 10 21

شرم الشيخ 13 23

الغردقة 11 23

مرسى علم 12 22

الفيوم 08 21

بنى سويف 07 21

المنيا 05 21

أسيوط 05 20

سوهاج 06 21

قنا 07 23

الأقصر 08 24

أسوان 08 24

أبوسمبل 10 23

الوادى الجديد 06 23

شلاتين 15 24

ابو رماد 16 23

حلايب 16 22

رأس حدربة 17 22