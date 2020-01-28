سفير مصر في الصين ينفي وفاة مصري مصاب بفيروس كورونا

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نفى السفير أسامة المجدوب سفير مصر في الصين، وفاة أي مصري إثر إصابته بفيروس الكورونا القاتل، مؤكدا أنه أجرى عدة اتصالات مع المسؤولين في العاصمة بكين، للتأكد من الخبر ولم ترد إليه أي معلومة.

وأكد المجدوب، في تصريحات صحفية، أن السفارة تصدر بيانات دورية ونشرات يومية لكل أفراد الجالية المصرية من أجل دفعهم لاتخاذ كافة إجراءات الوقاية والسلامة، إلى جانب أنه لا يمكن حصر أعداد المصريين في الصين كونها متغيرة يوميا، فهناك أعداد من المقيمين للدراسة وآخرين للعمل وآخرين للسياحة وبينهم من يأتي لمتابعة أعماله التجارية.

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وكانت السلطات الصينية أعلنت ارتفاع حصيلة أعداد ضحايا “كورونا الجديد” بلغت نحو 106 حالة وفاة في الصين، ونحو 1300 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إجماليا إلى نحو ، ألاف، كما أرجأت الصين عودة الموسم الدراسي إلى أجل غير مسمى.