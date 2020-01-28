“الصحة” تكشف حقيقة إصابة رضيع بفيروس كورونا في الإسكندرية

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قالت مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، بشأن إصابة طفل رضيع عمره شهرين بفيروس كورونا، أن العدوى المصاب بها الطفل هي أحد أشكال “كورونا” الشائعة، والمكتشف منذ ستينيات القرن الماضي، وهي من أنواع نزلات البرد الاعتيادي، المتمثل في التهاب الشعبي والمعاناة مع الرشح والسعال وارتفاع درجات الحرارة لمدة 15 يوما، مؤكدة أنه جرى علاجه على الفور وخروجه من المستشفى يوم 25 الماضي بعد تحسن حالته الصحية.

وأكدت الصحة، في بيان عنها، أن نتيجة تحاليل الطفل الرضيع كانت إصابته بفيروس كورونا “oc43” إحدى أنواع كورونا الشائعة المسببة للبرد البسيط والنزلات الشعبية التي لا تسبب أعراض شديدة إلا في حالات مرضى نقص المناعة وبعض مرضى القلب والأطفال وكبار السن، مؤكدة أن تلك الفيروسات تصيب الجهاز التنفسي ويعتبر كورونا الشائعة مسؤولة عن 10 إلى 15 % من نزلات البرد العادية التي تصيب الإنسان سنويا.

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ونفى الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، ظهور أي حالة إصابة بفيروس كرونا الجديد، مشددا على أن الطفل المصاب لم يغادر البلاد منذ مولده ولم يتواصل مع أي شخص قادم من مناطق ظهور فيرس كورونا الجديد.

وأكد عثمان، أن فيروس “oc43” والمصاب به رضيع الإسكندرية مختلف كليا عن فيرس كرونا المستجد “ncov-2019″، الذي ظهر في “ووهان”، الصينية، وبدأ في الانتشار داخل الصين وشرق أسيا وعدد آخر من بلدان العالم، ويختلف عن الفيروس المتسبب للمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة “سارس”، أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية “ميرس”.