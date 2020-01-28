“إدارة المخلفات” تطالب بتسريع مناقشة قانون “القمامة”

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طالبت الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات في وزارة البيئة، مجلس النواب، بسرعة مناقشة وإقرار مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات المزمع إرساله في القريب العاجل لارتباطه بتنفيذ المنظومة الجديدة التي تسعي الحكومة تعميمها، موضحة أنه في ضوء المنظومة الجديدة من المقرر إعداد مخططات في 27 محافظة إلى جانب إسناد منظومة جمع القمامة للقطاع الخاص، موضحة أنه بدأت في محافظة القاهرة في سبتمبر الماضي.

وأوضحت يوسف، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، اليوم، الذي ترأسه النائب عصام بركات وكيل اللجنة، أن 80% من المواطنين لن تزيد عليهم رسوم النظافة في ضوء المنظومة الجديدة للرسوم، التي ينظمها مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات لتتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 10 جنيهات شهريا، موضحة أن الشرائح التي سوف التي ستشهد زيادة الرسوم فيها هي الكومباوند والڤيلات والقصور، على أن تكون بحد أقصى 30 جنيها شهريا، مع توسيع دائرة التحصيل لتشمل بعض القطاعات التي لم يكن يحصل منها رسوم مقابل النظافة، وبينها الفنادق والمصالح الحكومية والمستشفيات.

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وقالت إنه من المقرر أن يكون هناك منظومة لجمع القمامة من الأحياء والشوارع، على أن تدخل في مرحلة المحطة الوسيطة ومنها للمصانع والمدافن الصحية، مشيرة إلى أن نسبة التدوير ستكون 22%ونسعى لجعلها 70%.

وأضافت أنه جاري العمل على تجهيز وإعداد مدافن صحية بمساحة ألف فدان في محافظة القاهرة يقع بين العاشر من رمضان والشرقية.