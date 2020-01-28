وزير التعليم: جاري العمل على إلغاء التشعيب مع العام الدراسي المقبل

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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء التشعيب في الثانوية العامة على أن يجرى العمل به بداية من العام الدراسي المقبل، لطلاب الصف الثالث الثانوي.

وأضاف شوقي، في تصريحات صحفية، أن إلغاء التشعيب متوقف على تغيير قانون الثانوية العامة، موضحا أن قرار إلغاء التشعيب للطلاب المطبق عليهم نظام الثانوية المعدلة والذي تعتمد على طريقة التقويم بشكل يقيس الفهم والاستيعاب وليست طريقة الحفظ والتلقين.

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وكان نظام الثانوية المعدلة، بدأ تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019 اعتمادًا على امتحانات الكتاب المفتوح “أوبن بوك” وباستخدام أجهزة التابلت.، بينما ذكرت مصادر في البرلمان إلى عدم التوصل إلى قوانين منظمة لعملية الثانوية العامة مع قانون التعليم الجديد إلى البرلمان.

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