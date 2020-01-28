تفاصيل اعتداء مربية داخل ملجأ أيتام على فتاة بوحشية

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أكد محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الشرقية، صحة الواقعة المتداولة بشأن اعتداء مربية في ملجأ أيام على طالبة بوحشية، مؤكدا على تحويل الواقعة للنيابة العامة في العاشر من رمضان للتحقيق.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو بشأن اعتداء مربية داخل ملجأ على فتاة بشكل وحشي مستخدمة عصا خشبي لضربها بعنف شديد.

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بينما نفى مصدر أمني في مديرية أمن الشرقية، تحرير أي بلاغات بشأن الواقعة في دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، مشيرا إلى أن مصور مقطع الفيديو المتداول حرر محضرًا في النيابة العامة، التي أخطرت لمتابعة التحقيقات مباشرة.