“جيل معقم وكمامة”..”مصر للطيران” تعلن إجراءات جديدة لمنع انتشار “كورونا”

Advertisements

أعلنت شركة “مصر للطيران” اتخاذ عدة تدابير احترازية وإجراءات وقائية، لمنع انتشار فيروس “كورونا” الجديد، عبر المسافرين خلال رحلات الطيران، جاء ذلك في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية للتعامل مع الفيروس، والتشديد على الركاب بضرورة اتباع الإجراءات.

وقالت الشركة، في بيان صادر عنها، اليوم، أن أبرز تلك الإجراءات هي ارتداء كمامة على الفم والأنف إلى جانب استخدام غسول مطهر معقم لليدين على الطائرة (hand gel والصابون) مشددة على ضرورة الاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها بصفة مستمرة (كل ساعتين)، إلى جانب عدم تناول المأكولات (أسماك- منتجات حيوانية- أي أصناف متوسطة الطهي) خلال التواجد في دولة الصين، مشددة على عدم التواجد في الأماكن المزدحمة مثل الأسواق عند الإقامة بالصين.

Advertisements

وشدد على ضرورة التوجه لأقرب مستشفى أو مركز طبي للفحص فورًا، عند الشعور بارتفاع في درجة الحرارة مطالبا بتوخي الحيطة والحذر عند التعامل مع أي حالة يشتبه بها بالإصابة خاصة من ركاب الرحلات التالية (جوانزو- بكين- هانزو- هونج كونج)، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات تتضمن عزل أي راكب يشتبه في حالته في أماكن منفصلة إذا توافرت إلى جانب تزويده بقناع للفم والأنف وتفريغ عدد 2 صف من الركاب لمنع انتشار العدوى، وفي حالة امتلاء الطائرة يتم توزيع كمامات على الركاب وتزويد الراكب المصاب بقناع للأنف والفم وقفازات وتخصيص فرد معين لضيافته، وتوزيع الكروت الصحية على الركاب.

وشددت الشركة، على العاملين بالخدمات الأرضية على ضرورة استخدام مهمات الوقاية الشخصية عند ملامسة الطائرة، وتغيير جميع غطاءات مساند الرأس والمقاعد والوسادات والبطاطين ومتابعة غسيل سلالم الطائرات يوميًا.