وزارة التضامن تُعلن رسمياً إقالة إدارة دار نهر الحياة لرعاية الأيتام

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أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن إقالة كامل أعضاء مجلس إدارة دار نهر الحياة لرعاية الأيتام، بعدما تم تداول فيديو عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي يكشف عن قيام إحدى المربيات في الدار بضرب فتاة بوحشية كبيرة.

وتسبب ذلك الفيديو في إثارة حالة من الغضب العارم لدى الشارع المصري بأكمله، مما دفع وزيرة التضامن الإجتماعي إلى سرعة التدخل من خلال الموافقة بشكل رسمي على قرار إقالة مجلس إدارة الدار بالكامل.

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وقامت وزيرة التضامن الإجتماعي أيضاً بتكليف محمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، علماً بأن كمال قد أكد بأن هذه الواقعة قد حدثت منذ شهر ديسمبر الماضي من العام الفائت 2019، كما ذكر أيضاً أن المربية كانت تعمل في منصب الرئيس السابق لمجلس إدارة الدار.

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