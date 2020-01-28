البرلمان يُشدد على احترام مجلس إدارة الأهلي ويُداعب مرتضى منصور

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حرص الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري على التشديد على ضرورة احترام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وأيضاً جماهير القلعة الحمراء، بعد الإهانات التي تعرضوا لها من طرف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وعضو البرلمان.

ومازح علي عبد العال المستشار مرتضى منصور خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، حيث طالبه بضرورة حفظ لسانه قليلاً لمدة سنة حتى موعد الانتخابات القادمة، ليرد عليه مرتضى منصور قائلاً “هنحاول إن شاء الله”.

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وشهدت جلسة اليوم بعض العبارات المازحة بين المستشار مرتضى منصور وبين النائب ضياء الدين داود المنتمي للنادي الأهلي، مما جعل مرتضى منصور يؤكد له بأنه أحد أعضاء النادي الأهلي.

وجاءت كل ذلك على هامش القضايا المرفوعة على المستشار مرتضى منصور من طرف النائب العام، بسبب سب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره في العديد من المناسبات السابقة.

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