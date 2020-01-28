البرلمان يرفض 3 طلبات من أجل رفع الحصانة عن مرتضى منصور

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رفض مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال جلسة اليوم الثلاثاء 3 طلبات من أطراف مختلفة، والتي كانت ترغب في رفع الحصانة البرلمانية عن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وعضو البرلمان المصري.

وسبق وأن قام المستشار مرتضى منصور بإهانة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في أكثر من مناسبة سابقة، مما دفع الأخير إلى تقديم عدة بلاغات رسمية إلى النائب العام حتى يتم رفع الحصانة عن مرتضى منصور.

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يُذكر أن جلسة مجلس النواب اليوم قد عرفت بعض المزاح بين علي عبد العال وبين مرتضى منصور، حيث طلب الأول من الثاني ضرورة حفظ لسانه قليلاً حتى موعد الانتخابات القادمة.

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