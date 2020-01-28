فجر السعيد تنفي شائعة وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

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حرصت فجر السعيد الكاتبة الصحفية المعروفة على نفي كل الأخبار التي تم تداولها في الساعات الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص وفاة محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق.

وقامت فجر السعيد بنشر تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتبت فيها التالي:

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لا صحة لما يُشاع عن وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، بطلوا نشر إشاعات، له محبين في الوطن العربي كله تؤذيهم اشاعاتكم، اتقوا الله.

يُذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد تدهورت حالته الصحية في الآونة الأخيرة، وخاصة بعدما خضع إلى عملية جراحية مثلما أكد نجله علاء مبارك.

على صعيد متصل، حرص فريد الديب محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على طمأنة الشارع المصري على حالة مبارك، حيث أكد خلال تصريحات صحفية له أن محمد حسني مبارك بات يتماثل للشفاء عما كان عليه الوضع مؤخراً، على أن يظل بشكل مؤقت تحت الرعاية الصحية لحين إشعار آخر.

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