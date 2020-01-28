الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يؤكد استقرار أسعار كروت الشحن في الأسواق

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أكد مصدر مسؤول من داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أسعار كروت الشحن لمختلف شبكات المحمول سوف تشهد استقراراً خلال المرحلة القادمة، أي أن الأسعار لن تزيد أو تقل مثلما يتوقع العديد من المواطنين.

وأشار أيضاً إلى أن أسعار كروت الشحن لم ترتفع في آخر 3 سنوات تماماً، حيث يحصل العميل دائماً على 70% من قيمة كارت الشحن، فيما تحصل الشركة على نسبة 30% سواء كانت اتصالات أو فودافون أو أورانج أو حتى وي.

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وإليكم الآن أسعار كروت الشحن في الأسواق الآن:

كارت 100، قيمته 100 جنيه، يمنح للعميل رصيد 70 جنيه.

كارت 10، قيمته 10 جنيه، يمنح للعميل رصيد 7 جنيهات.

كارت 50، قيمته 50 جنيه، يمنح للعميل رصيد 35 جنيه.

كارت 25، قيمته 25 جنيه، يمنح للعميل رصيد 17.5 جنيه.

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