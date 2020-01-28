أعضاء مجلس النواب يُطالبون بتعميم حظر النقاب في المدارس والأماكن العامة وليس الجامعات فقط

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حرص بعض أعضاء مجلس النواب المصري في جلسة اليوم الأحد على المطالبة بضرورة تعميم حظر النقاب في مختلف المدارس والأماكن العامة بالدولة وليس فقط داخل الجامعات، من أجل ضمان الأمن والأمان لجميع المواطنين.

وأكدت النائبة غادة عجمي أن ارتداء بعض السيدات للنقاب في الأماكن العامة يتعارض مع الحرية الشخصية لبقية المواطنين فيما يتعلق بالأمن والأمان، نظراً لأن خلف ذلك النقاب قد يتواجد رجل متحرش في نهاية المطاف أو ربما حتى لص يسعى إلى سرقة الآخرين.

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وأشارت أيضاً إلى أنها لا تقصد زي المرأة بشكل عام، وإنما تقصد فقط عدم تغطية الوجه في الأماكن العامة حتى يتعرف الناس في الشارع على السيدة المنقبة بسهولة، على أن يتم فرض غرامة مالية قدرها 1000 ألف جنيه على أي سيدة لا تلتزم بالقانون.

على صعيد متصل، شدد النائب محمد المسعود على أن وزير التربية والتعليم يجب عليه أن يقوم بتعميم قرار المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، من خلال تطبيق ذلك القانون في كافة المدارس في أنحاء الجمهورية، وخاصة وأن النقاب لا تقل مخاطر تواجده في المدارس عن الجامعات سواء بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس أو حتى بالنسبة إلى الطلاب.

ومن جانبها، أوضحت النائبة داليا يوسف أن قانون حظر النقاب سوف يحمي الدولة بشكل عام، بسبب استغلال بعض الأشخاص من الرجال لزي النقاب من أجل ارتكاب الجرائم المختلفة المتمثلة في التحرش بالنساء في الشوارع والمواصلات العامة، إضافة إلى السرقة وأيضاً المشاركة في العمليات الإرهابية.

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