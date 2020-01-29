“الأرصاد” توضح حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة

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أعلن الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أنه المتوقع سقوط أمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة على السواحل الشمالية في أماكن متفرقة لكنها لا تعيق الحياة اليومية.

وأضاف شاهين، في بيان عنه، أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة ليلا على أن تصل إلى ذروة البرودة من الساعة الثالثة صباحًا وحتى السادسة، إلى جانب تواجد الشبورة المائية بالقرب من المسطحات المائية والزراعية ما يؤثر على الرؤية الأفقية، مشددا على ضرورة توخي الحذر عند القيادة ليلا خاصة بالطرق السريعة.

وأوضح أن الرياح تكون متوسطة في جنوب سيناء، وقد تنخفض درجة أو اثنين في جبل سانت كاترين بينما تصل درجات الحرارة في القاهرة إلى 18 و19 صباحا وتصل الدرجة الصغرى إلى 8 ليلا.

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