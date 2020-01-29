محافظة كفر الشيخ تعلن حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيء

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قال المهندس محمد عبد الله مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات في ديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم، إنه تم رفع حالة الطوارئ على مستوى مدن ومراكز المحافظة، جاء ذلك عقب إصدار هيئة الأرصاد الجوية بيانا بشأن قدوم موجة سيئة من الطقس على البلاد، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف عبدالله، في تصريحات صحفية، أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بشأن متابعة الطقس يوميًا حسب بيانات هيئة الأرصاد الجوية، والتواصل السريع مع مركز عمليات المحافظة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حسب حالة الطقس.

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وأكد أنه تم توجيه الأوامر لمسؤولي القطاعات والأجهزة المعنية في المحافظة، بشأن تنفيذ كافة التعليمات والتواصل المباشر مع مركز عمليات المحافظة، من خلال الخط الساخن للأزمات والطوارئ على رقم 114 من التليفون الأرضي، والرقم 0473241130، والرقم 0473220792، وخدمة الواتس آب على الرقم 01159080748، والإيميل [email protected] لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين.