وزيرة الصحة: مصر خالية من فيروس كورونا.. ولدينا خطة متكاملة لمنع تسلل الفيروس

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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مصر رفعت درجة التأهب القصوى للتصدي لفيروس كورونا ومنعه من دخول البلاد، مشيرة إلى أنه تموضع خطة كاملة لمنعه من التسلل إلى الأراضي المصرية.

وأوضحت الوزيرة، في تصريحات صحفية، أنه تم فرض نقاط حجر صحي في جميع الموانئ والمطارات وتوفير كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية للطوارئ، ضمن خطة اخترازية متكاملة، مشددة على أنه لم يتم رصد أي حالة اشتباه بالفيروس في مصر.

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وكانت هالة زايد وزيرة الصحة، أجرت زيارة تفقدية للحجر الصحي في مطار القاهرة، أمس، كما أعلنت عن توفير 10 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم ومجهزة لمكافحة العدوى مخصصة لنقل الحالات المرضية المشتبه بإصاباتها بالفيروسات المعدية وبينها كورونا، موضحة أن تكلفة السيارات تجاوزت 55 مليون جنيه كونها معدة بوحدة رعاية متكاملة وتم تدريب 3 أطقم طبية للعمل على كل سيارة .