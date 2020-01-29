الاقتراب من التفاهم بشأن سد النهضة.. وتوقعات بحضور ترامب توقيع المعاهدة

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قالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، إن هناك تفاهم كبير خلال اجتماع ضم وزرا الخارجية والمياه لمصر والسودان وإثيوبيا، في واشنطن أمس، بمشاركة ممثلي البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، بهدف صياغة اتفاق مشترك نهائي شامل بشأن قواعد ملئ وتشغيل سد النهضة، جاء ذلك بعد توصل الدول الثلاث على عدد من المحاور الرئيسية.

وأضافت الصحيفة، في تقرير عنها، أن هناك رغبة قوية لحسم الاتفاق قريبا في النقاط الخلافية، مشيرا إلأى أن هناك توقعات بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقيع النهائي على الاتفاقية، وهو ما يعزز فتح آفاق مشتركة بين الدول الثلاث، مضيفة أن الوساطة الأمريكية تسعى للحفاظ على العلاقات الصديقة مع الدول المشتركة وتعزيز العلاقات الاستراتيجية من أجل الحفاظ على المصالح الأمريكية في المنطقة.

وكانت أعمال سد النهضة بدأت في إثيوبيا في 2011 على ضفاف النيل الأزرق (الرافد الأساسي لنهر النيل) بهدف توليد الكهرباء، وتترقب مصر تأثيره على حصتها من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، خاصة بعد أن أنجزت إثيوبيا نحو 70% من بناء السد.

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