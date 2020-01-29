العثور على مخزن آثار قديم بجوار مقبرة بتاح حتب الأول في سقارة

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أعلنت وزارة الداخلية، العثور على مخزن آثار مجاور لمقبرة “بتاح حتب” الأول، في منطقة سقارة الأثرية، موضحة أنه تم العثور على المخزن التابع لأحد البعثات الأثرية في ستينيات القرن الماضي مختوم بختمي مفتشي أثار سابقين.

وأفادت المعلومات والتحريات التابعة للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أن مخزن تابع لبعثة آثار قديمة غير مدرج في كشوف مخازن الآثار موجود بجوار مقبرة فرعونية في سقارة.

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وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع منطقة آثار سقارة، تبين احتواء أحد الغرف التابعة لمقبرة بتاح حتب الأول وهي عبارة عن غرفة من القطع الحجرية مُحكمة الغلق بالطين الطفلي، وخلفها باب خشبي وضع عليه قفل ومختوم بالرصاص تابع لاثنين من مفتشي آثار المنطقة في الستينيات من القرن الماضي، عثر بداخله على غرفتين بهما 12 مومياءداخل 12 قطعة تابوت خشبي وغطاء تابوت خشبي و3 قطع حجرية على إحدها رسومات وكتابات هيروغليفية.