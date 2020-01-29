خبير مائي يوضح خيار مصر الوحيد حال فشلت مفاوضات “سد النهضة”

Advertisements

أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية في كلية الدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة، أنه حال فشل المفاوضات بشأن إقامة سد النهضة بين الجانب المصري والإثيوبي، بشأن آلية ملئ سد النهضة، سيكون الخيار الوحيد لمصر هو اللجوء إلى مجلس الأمن وعرض ملف القضية بالكامل بداية من اتفاقية 1881 وحتى الجلسات الأخيرة إلى جانب ضم تقرير لجنة الخبراء الدوليين والذي أصدره خبراء في مايو 2013، والذي يدين إثيوبيا لبناء سد ضخم دون دراسة هندسية دقيقة.

وأضاف شراقي، في تصريحات صحفية، أنه لا يزال الخلاف جاري بشأن قواعد ملئ الخزان الملحق وآلية التشغيل، ومن المقرر عرض الصيغة النهائية من الناحية الفنية هلى اللجنة السداسية المكونة من وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث بحضور وزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي، مشيرا إلى أن هناك بعض التوافق والتقارب خلال الوساطة الأمريكية.

وأضاف أنه من المقرر ملئ الخزان لمدة 4 أعوام على أن يكون كل عام 17 مليار متر مكعب، ولكن لم يحسم الوضع بعد، خاصة كون الإنشاءات لا تسمح بذلك، وبخصوص مصر فيجب التمسك بتصريف 40 مليار متر مكعب كحد أدنى سنويا لمدة 7 سنوات بعدها يعود تصريف النيل الأزرق لإيراده الطبيعي 50 مليار متر مكعب، ومن الضروري تحديد فترة زمنية أو وضع شرط انتهاء الملء حتى لا يصبح حق مكتسب تستخدمه إثيوبيا في المستقبل للزراعة في السودان”.

Advertisements