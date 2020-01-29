وزير الاتصالات يؤكد عدم تأثر عملاء فودافون من بيع الشركة حصتها لشركة STC

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حرص وزير الاتصالات على طمأنة جميع عملاء شركة فودافون مصر على مستوى الخدمات التي سوف تُقدمها لهم الشركة، وذلك حالة بيع حصتها بصفة رسمية إلى شركة STC للاتصالات السعودية في الأيام القادمة.

وأكد وزير الاتصالات خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء أن الوزارة كانت حريصة على التواصل مع مسؤولي شركة فودافون، من أجل التأكد من استمرار نفس جودة الخدمات المقدمة من جانب الشركة إلى العملاء في مصر.

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وأشار أيضاً إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بنفس الخطوة من أجل الحفاظ على حقوق جميع المشتركين في شركة فودافون مصر، مؤكداً في الوقت ذاته أن العملاء لن يتأثروا بأي شكل من الأشكال على الإطلاق من عملية البيع.

وشدد وزير الاتصالات في حديثه على أن رغبة شركة عملاقة مثل STC السعودية في الاستثمار في مصر يوضح مدى أهمية السوق المصري في الوقت الراهن، حيث بات السوق المصري يجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل عام.

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