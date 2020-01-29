مصر تدعم صفقة القرن من أجل نشر السلام بين فلسطين وإسرائيل

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أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً رسمياً من أجل التعقيب على صفقة القرن التي كشف عن تفاصيلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تهدف إلى نشر السلام بين دولة فلسطين وبين إسرائيل التي تحتل أراضي الأولى.

وأكدت وزارة الخارجية في ذلك البيان أنها تدعم بقوة صفقة القرن التي كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظراً لأنها سوف تضمن حياة أفضل لكلاً من الطرفين المتنازعين وخاصة الشعب الفلسطيني الذي يُعاني من الاحتلال منذ عام 1948.

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وأشارت أيضاً إلى أن كلاً من مسؤولي الحكومة الفلسطينية وأيضاً الحكومة الإسرائيلية يجب عليهم التفكير جيداً في اتفاقية السلام الأمريكية، حتى يضمن شعب كلاً من البلدين حياة كريمة في المستقبل القريب، وخاصة الشعب الفلسطيني الذي يطمح للعيش حراً من جديد بدون وجود محتلين على أرضه.

وشددت وزارة الخارجية في البيان على أن القضية الفلسطينية لا تعني فقط دولة فلسطين وحدها، بل تُهم أيضاً كافة الشعوب العربية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، حيث من المتوقع أن تُساهم هذه الاتفاقية في ضمان الاستقرار والأمان في المنطقة العربية إضافة إلى إنهاء الصراع بين فلسطين وإسرائيل أخيراً.

يُذكر أن معظم أبناء الشعب الفلسطيني عارضوا بشدة هذه الاتفاقية الأمريكية من أجل نشر السلام مع إسرائيل، حيث خرجوا في مظاهرات حاشدة في جميع مدن الضفة الغربية إضافة إلى قطاع غزة، علماً بأن اتفاقية السلام سوف تشمل الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل مما أثار غضب الشارع الفلسطيني.

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