القوى العاملة تُعلن عن توفر فرص عمل فى فنادق الغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة

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أعلنت القوى العاملة اليوم الأربعاء عن توفر فرص عمل برواتب مجزية للغاية لعدد كبير من شريحة الشباب، وذلك في الفنادق ذات ال5 نجوم المتواجدة في محافظات الغردقة وشرم الشيخ إضافة إلى العين السخنة أي أشهر المعالم السياحية في مصر.

وأكد وزير القوى العاملة أن المديرية التابعة للوزارة في محافظة الإسماعيلية سوف تبدأ في تلقي طلبات التوظيف انطلاقاً من يوم غداً الخميس، على أن يتم توفير فرصة عمل لحوالي 150 شاب مصري في هذه الفنادق.

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وأشار أيضاً إلى أن الوظائف ستكون برواتب مجزية جداً لجميع العاملين، كما سيحصل الجميع على 3 وجبات يومية إضافة إلى وجود تأمين صحي واجتماعي وأيضاً بدل مواصلات، من أجل مساعدة الشباب على الخروج من دائرة البطالة.

وشدد وزير القوى العاملة في حديثه على أن بعض الوظائف المطلوبة لا تتطلب الخبرة في نفس المجال من طرف المتقدم، مؤكداً في الوقت ذاته أن قبول طلب المتقدم سوف يتم تحديده بناءً على المقابلة الشخصية التي سوف تُجرى معه في مديرية القوى العاملة في محافظة الإسماعيلية.

وأضاف أيضاً أن الوظائف المطلوبة في هذه الفنادق عبارة عن كلاً من: مشرف أول إشراف داخلي / مشرف إشراف داخلي “غرف ومناطق عامة” / عامل إشراف داخلي “غرف” / عامل إشراف داخلي “مناطق عامة” / مضيف / مضيف بارات / بار مان / بار تيندير / كابتين.

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