وزير التنمية يُهدد بقطع المرافق عن الأهالي في حالة عدم الالتزام بطلاء واجهة العقارات

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حرص وزير التنمية المحلية على مطالبة الأهالي في كافة أنحاء الجمهورية بضرورة سرعة الانتهاء من طلاء واجهة جميع العقارات السكنية، حتى تُمثل هذه العقارات صورة حضارية لمصر ولكل محافظة على محافظتها.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه قام بتكليف المحافظات بحصر جميع المباني السكنية التي لا تزال غير منتهية التشطيب من حيث طلاء الواجهات، على أن يتم منح أصحاب هذه المباني فرصة أخيرة من أجل تنفيذ هذه العملية بناءً على تعليمات السيد رئيس الجمهورية.

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وأشار أيضاً إلى أن قطع المرافق عن المباني السكنية سوف تكون أول خطوة تتخذها الوزارة في حالة عدم استجابة أي صاحب عقار لمطالب وزارة التنمية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الهدف من طلاء العقارات هو الحفاظ على جمالية الصورة البصرية لكل محافظة.

وشدد وزير التنمية في حديثه على أنه قد تم طلاء أكثر من 34 ألف مبنى سكني حتى هذه اللحظة في كافة أنحاء الجمهورية، على أن يتم الانتهاء من كافة المباني بصورة تدريجية في الفترة القادمة.

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