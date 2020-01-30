احذر مخالفات تتسب في الغرامة ورفع عداد الكهرباء

Advertisements

يقع الكثير في أخطاء شائعة تدفعهم لدغع غرامات وتكاليف زائدة بفاتورة الكهرباء، وهناك أخطاء تصل لرفع عداد الكهرباء، وفي السطور التالية، يعرض “مصر 365″، أبرز الأخطاء الشائعة، وحالات المخالفات التي يقع بها المواطنون، وفقا لما نشره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

الزيادة عن الاستهلاك بالأحمال عن القدر الذي تم التعاقد عليه، دون أخذ تصريح من الشركة، وأيضا عند إزالة أو هدم المكان محل التعاقد، بدون إبلاغ الشركة، ومن الأخطاء الشائعة أيضا منع الموظفين بشركة الكهرباء من أعمال المراقبة أو التفتيش أو الصيانة.

Advertisements

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بصفجته الخاصة، أن توصيل التيار الكهربائي من وحدة متعاقد عليها لوحدة ثانية لم يتم التعاقد عليها بواسطة المستهلك يعرضه للغرامة، فجميع حالات إمداد الغير بالتيار الكهربائي مرفوضة تماما، وتقع تحت بند المخالفات.

كما أن إحداث خلل متعمد بعداد الكهرباء يعرض المستهلك للعقوبة، بجانب سرقة التيار الكهربائي، وعند تأخر السداد عن القيمة المستحقة لشركة الكهرباء “الفاتورة”، لمدة 30 يوما يتعرض المستهلك للمخالفة، وعند وجود أضرار ناتجة عن زيادة الاستهلاك الكهربائي ولم يتم إصلاحها يتعرض المستهلك للغرامة ويقع تحت بنك المخالفات.

وعند تعذر تسجيل القراءة للعداد لمرتين متتاليتين بسبب يرجع للمستهلاك يتم إخباره ومحاسبته بناء على متوسط استهلاكه الشهري له بحد أقصى يصل لمدة 6 أشهر، وبعد ذلك يكون للشركة الجق في فصل التيار الكهربائي عن المستخدم.