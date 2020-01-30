برلماني يقترح على الحكومة زيادة بدل العدوى للأطباء إلي 3 آلاف جنيه

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تقدم اليوم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري خالد أبو طالب بتقديم مقترح برلماني مقدم إلى رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي وإلى وزير الصحة والسكان الدكتورة هالة زيادة بالعمل على زيادة بدل العدوى للأطباء وهيئة التمريض من قيمة 1200 جنيهاً مصرياً إلى قيمة 3 آلاف جنيهاً مصرياً.

وأوضح البرلماني خلال مقترحه إلى أن العمل على زيادة قيمة بدل العدوى للأطباء وهيئة التمريض يعد من الحقوق الأصيلة لهم بسبب ما يتعرضون له من مخاطر عند ممارسة مهنة الطب، وأكد أن هناك بعض الأطباء يدفعون ثمن العدوى من حياتهم.

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وأشار البرلماني أن هناك فئات أخرى داخل الدولة المصرية يتقاضون بدل عدوى يصل إلى ثلاثة أضعاف بدل العدوى المقرر للأطباء وهيئة التمريض مثل والقضاة ووكلاء النيابة.

واستدل البرلماني خالد أبو طالب أو أخر تقرير تقدمت به منظمة الصحة العالمية الذي تم خلاله إجراء مسح كامل على قطاع الأطباء والتمريض وقد أوضح التقرير أن نسبة 50% من الأطباء وأطقم التمريض تنقل إليهم العدوى بشكل أو بأخر، وأوضح أن هناك حكم صدر من القضاء لصالح نقابة الأطباء يلزم الحكومة المصرية في العمل على زيادة قيمة بدل العدوى المخصص للأطباء وأطقم التمريض.

وطالب البرلماني من الحكومة المصرية ضرورة العمل على زيادة قيمة بدل العدوى المخصصة للأطباء وأطقم التمريض، وتساؤل البرلماني هل يعلم رئيس الحكومة أن قيمة بدل العدوى الراهنة المخصصة للأطباء وأطقم التمريض لا تساوي دولار واحد خلال الوقت الراهن؟

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